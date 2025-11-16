Министр обороны Израиля заявил, что палестинскому государству не бывать

Правительство Израиля окончательно отказалось от возможности создания палестинского государства. О таком стратегическом решении публично заявил министр обороны страны Исраэль Кац у себя в соцсетях.

«Политика Израиля ясна: палестинское государство не будет создано. Армия обороны Израиля останется на вершине горы Хермон и в зоне безопасности», — написал он.

Министр также подробно изложил планы по будущему сектора Газа. По его словам, регион подвергнется полной демилитаризации, в ходе которой будут уничтожены все тоннели. Кац добавил, что разоружение боевиков ХАМАС на так называемой «жёлтой стороне» станет задачей израильской армии, а в старых районах Газы эту миссию могут взять на себя международные силы или также подразделения Израиля.

Ранее Life.ru писал, что ХАМАС обвинили в попытке полностью установить контроль над сектором Газа после объявления перемирия с Израилем. Британские СМИ сообщают об ужесточении режима со стороны боевиков, которые усилили проверки на блокпостах и начали репрессии в отношении мирных жителей, заподозренных в сотрудничестве с Израилем. По словам очевидцев, целью этих действий является «зачистка» района и возврат утраченного влияния.