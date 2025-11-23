Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 ноября, 21:16

В Севастополе расчёты ПВО сбили три украинских беспилотника

Обложка © Shuttterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shuttterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Расчёты противовоздушной обороны в Севастополе сбили три дрона в ходе отражения атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил местный губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито 3 БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега», — сообщил чиновник.

Согласно данным спасателей, в результате атаки гражданские объекты не пострадали, информация о пострадавших отсутствует.

В белгородском Грайвороне из-за взрыва БПЛА ВСУ пострадала женщина
В белгородском Грайвороне из-за взрыва БПЛА ВСУ пострадала женщина

Ранее российские системы ПВО в промежутке с 12:00 до 18:00 мск сбили девять украинских беспилотников самолётного типа. Восемь из них были уничтожены над Белгородской областью, ещё один — над Курской. Как отчитались в Минобороны, угроз для населения нет.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Михаил Развожаев
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar