В Севастополе расчёты ПВО сбили три украинских беспилотника

Расчёты противовоздушной обороны в Севастополе сбили три дрона в ходе отражения атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил местный губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито 3 БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега», — сообщил чиновник.

Согласно данным спасателей, в результате атаки гражданские объекты не пострадали, информация о пострадавших отсутствует.

Ранее российские системы ПВО в промежутке с 12:00 до 18:00 мск сбили девять украинских беспилотников самолётного типа. Восемь из них были уничтожены над Белгородской областью, ещё один — над Курской. Как отчитались в Минобороны, угроз для населения нет.