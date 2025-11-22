Россия и США
22 ноября, 16:16

ПВО РФ отбила атаку девяти украинских дронов на Белгородскую и Курскую области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в промежутке с 12:00 до 18:00 мск сбили девять украинских беспилотников самолётного типа. Восемь из них были уничтожены над Белгородской областью, ещё один — над Курской. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Все дроны были перехвачены дежурными силами противовоздушной обороны, угроз для населения нет.

Российский боец рассказал, как дрон ВСУ привёл украинских военных на позиции ВС РФ

Ранее Life.ru писал, что при атаке беспилотников на Самарскую область погибли два человека, ещё двое пострадали. Атака была совершена вражеским БПЛА, который нацеливался на предприятия топливно-энергетического комплекса.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

