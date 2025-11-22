ПВО РФ отбила атаку девяти украинских дронов на Белгородскую и Курскую области

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в промежутке с 12:00 до 18:00 мск сбили девять украинских беспилотников самолётного типа. Восемь из них были уничтожены над Белгородской областью, ещё один — над Курской. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Все дроны были перехвачены дежурными силами противовоздушной обороны, угроз для населения нет.

Ранее Life.ru писал, что при атаке беспилотников на Самарскую область погибли два человека, ещё двое пострадали. Атака была совершена вражеским БПЛА, который нацеливался на предприятия топливно-энергетического комплекса.