Одеваемся по погоде: Позднюю осень назвали лучшим сезоном для тренировок

Осенний период отлично подходит для поддержания физической формы и пополнения запасов бодрости. В прохладную погоду тело легче справляется с нагрузками, поскольку сердце работает в более щадящем режиме, а общая выносливость организма, напротив, увеличивается. Об этом Life.ru рассказала врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филёва. Эксперт дала ряд советов для занятий спортом в осеннюю пору.

Особое значение для тренировок в это время года имеет правильная спортивная одежда. Врач рекомендует использовать принцип многослойности. Первый, базовый слой должен состоять из хорошего термобелья, эффективно отводящего влагу. Второй слой отвечает за сохранение тепла, и здесь будет удачным решением флисовая кофта. Третий, внешний слой, необходим для защиты от непогоды, такой как ветер или дождь, с чем справится лёгкая куртка с мембраной. Этот подход помогает управлять теплообменом, позволяя снимать лишние вещи по мере необходимости.

Ещё один важный момент — правильное выстраивание тренировочного процесса. Из-за холода мышцы и связки становятся более уязвимыми для травм, поэтому перед тем, как начинать тренировку, полезно сделать небольшую разминку в помещении. Александра Филёва Врач — эксперт Лаборатории «Гемотест»

Специалист также акцентировала внимание на технике дыхания. Она уточнила, что при холодном воздухе вдохи и выдохи предпочтительнее делать через нос. Если же высокая интенсивность нагрузки вынуждает дышать ртом, следует снизить темп или прикрыть рот специальной маской-баффом либо шарфом.

«Завершение тренировки также требует грамотного подхода. Ни в коем случае нельзя резко останавливаться. Финальную часть занятия — заминку и растяжку — также лучше проводить в помещении. Сразу после окончания основной тренировки рекомендуется зайти в тепло, переодеться в сухую одежду и только потом приступать к упражнениям на гибкость. Это поможет избежать переохлаждения и минимизирует риск развития простудных заболеваний», — отметила Филёва.

В дни с неблагоприятными погодными условиями, такими как ливень, шквалистый ветер или гололёд, врач рекомендует перенести тренировку в закрытое пространство. Отличной альтернативой в этом случае станет посещение спортзала или занятия дома под руководством онлайн-тренера.

