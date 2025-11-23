Россия и США
23 ноября, 02:28

Внучке Кеннеди Татьяне Шлоссберг диагностировали миелоидный лейкоз

Татьяна Шлоссберг. Обложка © U.S. Embassy & Consulates in Australia

Внучка 35-го президента США Джона Кеннеди, журналист-эколог Татьяна Шлоссберг рассказала, что врачи диагностировали ей лейкемию терминальной стадии. Об этом она написала в американской газете The New Yorker.

«У меня был диагностирован острый миелоидный лейкоз с редкой мутацией, называемой инверсией 3. В основном это наблюдалось у пожилых пациентов. Каждый врач, к которому я обращалась, спрашивал меня, много ли времени я провела в «эпицентре», учитывая, насколько распространен рак крови среди лиц, оказывающих первую помощь. Я была в Нью-Йорке 11 сентября, в шестом классе. Я не пожилой человек — мне только что исполнилось тридцать четыре», — пишет Шлоссберг.

Диагноз был установлен вскоре после рождения её дочери в мае 2024 года — при послеродовом анализе был обнаружен аномально высокий уровень лейкоцитов. Она прошла химиотерапию и несколько трансплантаций костного мозга (одним из доноров стала её сестра), а также участвовала в клинических испытаниях CAR‑T‑терапии. Согласно прогнозу врачей, ей осталось жить около года.

Ранее бывший ведущий британского телешоу про автомобили Top Gear Квентин Уилсон ушёл из жизни в 68 лет из-за рака лёгких. Уилсон запомнился зрителям тем, что принёс им радость от вождения автомобиля, от традиционных двигателей до электромобилей.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

