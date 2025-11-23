Украинские военные пытались убить своих сослуживцев, которые сложили оружие и сдавались в плен российским войскам. Об ужасающем шаге солдат ВСУ сообщает проект «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

«В плен взяты двое военнослужащих 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В ходе сдачи они неоднократно подвергались атакам со стороны своих подразделений БПЛА, которые препятствовали их добровольной сдаче», — уточнили «Бесстрашные».

Также в районе Синельниково российские подразделения продвинулись примерно на 300 метров и заняли два опорника ВСУ.

Ранее стало известно, что украинские вооружённые формирования оказались в оперативном окружении в городе Димитров. По его словам, противник предпринимает попытки прорыва, но все возможные направления отхода находятся под огневым контролем российских подразделений.