Китай экстренно посылает беспилотный корабль за застрявшими в космосе тайконавтами

На китайской космической станции «Тяньгун» произошла нештатная ситуация — корабль «Шэньчжоу-20», предназначенный для возвращения экипажа на Землю, получил повреждения от столкновения с космическим мусором и был признан непригодным для эксплуатации.

В результате первоначальный экипаж был вынужден пересесть на корабль «Шэньчжоу-21» для возвращения на Землю. На орбитальной станции остались трое тайконавтов новой смены, оказавшиеся без резервного транспортного средства для экстренной эвакуации.

Для обеспечения безопасности космонавтов и непрерывной работы станции Китай принял решение об экстренном запуске корабля «Шэньчжоу-22». Его отправка в беспилотном режиме запланирована на 25 ноября — почти на полтора года раньше первоначального графика. Он доставит на станцию дополнительные запасы и необходимое оборудование.

Ранее Life.ru сообщал, что «Шэньчжоу-20» застрял на орбите из-за космического мусора. На его борту были три тайконавта. Их капсула была повреждена при столкновении, из-за чего на её корпусе образовалась вмятина. При её наличии возвращение на Землю может оказаться небезопасным.