Жена Брюса Уиллиса подготовила «план» его смерти и морально смирилась

Жена американского актёра Брюса Уиллиса Эмма Хемминг призналась, что уже морально подготовилась к смерти своего мужа. По её словам, у неё есть уже «план» на случай ухода из жизни кинозвезды. Об этом пишет The WP Times.

«Как общество, мы об этом не думаем. Мы не задумываемся о заботе и о том, какой уход каждому из нас понадобится, мы не думаем о смерти. Но нам действительно, действительно нужно это делать — и важно не видеть в этом только тёмную сторону», — сказала Хемминг.

Она пояснила, что родственникам тяжелобольного человека стоит заранее побеспокоиться о его смерти. Хемминг заявила, что у неё «почти всё готово» к уходу мужа. По её словам, она морально смирилась с утратой, заботится о себе и своём здоровье, чтобы показать пример дочерям и не перекладывать на них взрослые проблемы. Хемминг уверена, что ей понадобятся силы, поэтому не стоит предаваться отчаянию. В Сети не все поклонники Уиллиса хорошо оценили слова супруги своего кумира. По их мнению, составление «плана смерти» звучит цинично.

Ранее голливудский актёр Брюс Уиллис, страдающий лобно-височной деменцией, был замечен на прогулке в Лос-Анджелесе в сопровождении своего опекуна. Теперь звезда «Крепкого орешка» выходит на улицу за руку с помощником.