Скандального российского блогера Хизу задержали в аэропорту Дубая

Российский блогер Хиза (Хизар Зарипов) был задержан в Объединённых Арабских Эмиратах. Сообщение об этом он сам разместил на своей странице в социальной сети.

По словам блогера, у него конфисковали мобильный телефон и поставили запрет на вылет из страны, когда он прибыл в аэропорт Дубая.

Это не первый случай проблем с законом у скандально известного пранкера. В 2022 году его приговорили к двум годам колонии по делу о мошенничестве, в котором участвовали несколько человек, в том числе и другие блогеры. Примечательно, что одна из соучастниц той преступной схемы до сих пор находится в федеральном розыске. Учитывая, что известность Хиза получил благодаря эпатажным и часто опасным розыгрышам, пока остаётся неясным, является ли нынешняя ситуация очередным провокационным пранком или же у блогера действительно возникли серьёзные трудности с властями ОАЭ.

Ранее Life.ru сообщал, что московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу блогеров Валерии и Артёма Чекалиных, а также их предполагаемого соучастника Романа Вишняка. Следствие обвиняет супругов в сокрытии доходов от онлайн-курсов и рекламы на 300+ млн рублей и уклонении от уплаты 60 млн рублей налогов в период с 2020 по 2022 год. Дело квалифицировано как уклонение и отмывание денег.