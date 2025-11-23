Пьяный рецидивист лишился BMW за 1,5 млн, попавшись полиции за рулём

Москвича лишили прав и отобрали иномарку за пьяную езду. Об инциденте и последующем суровом приговоре сообщили в столичной прокуратуре.

Инцидент произошёл на улице Миклухо-Маклая. Будучи уже привлечённым к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования с лишением права управления авто на срок 1 год 8 месяцев, водитель пьяным сел за руль BMW X5 и попался. Мужчина согласился пройти освидетельствование, которое показало наличие 1,175 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Прокурор указал, что суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, конфисковал автомобиль в доход государства.

Мужчину признали виновным по статье 264.1 УК РФ. В качестве наказания суд назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей, а также лишил права управлять транспортными средствами на срок 2 года.

Ранее Life.ru сообщал, что в Омской области 21-летний водитель иномарки устроил аварию на перекрёстке и скрылся с места ДТП. Впоследствии злоумышленник вернулся на место преступления, изъял из автомобиля магнитолу, аккумулятор, насос, запаску и номерные знаки, после чего разбил стекла и совершил поджог транспортного средства.