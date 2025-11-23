13 рыбаков спасли с оторвавшейся льдины в Новосибирской области

В Новосибирской области спасатели провели успешную операцию по эвакуации тринадцати рыбаков, которых унесло на оторвавшейся льдине. Сообщение о происшествии поступило от регионального главка МЧС России.

Инцидент произошёл в акватории Новосибирского водохранилища, где группа любителей зимней ловли оказалась в опасности, оказавшись отрезанной от суши на расстоянии до двух километров. По данным ведомства, люди вышли на лёд, несмотря на установленный запрет и неблагоприятные погодные условия. Всех находящихся на льдине людей эвакуировали на берег специалисты Бердского поисково-спасательного отряда и Аварийно-спасательной службы Новосибирской области.

«МЧС России в очередной раз предостерегает: выход на лёд запрещён; не ходи на водоём сам и не пускай туда детей; отложи сезон зимней рыбалки до безопасного периода», — напомнили спасатели.

Ранее Life.ru сообщал, что в Новосибирске двое детей провалились под лёд во время прогулки, один ребёнок погиб. Подростка спасла от гибели быстрая реакция людей, оказавшихся на месте происхождения. Они тут же сделали верёвку из того, что нашли, и стали кидать её тонувшему мальчику.