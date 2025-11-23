Россия и США
23 ноября, 13:03

Шесть российских саночников допущены к отбору на Олимпиаду 2026 года

Обложка © РИА Новости/Владимир Астапкович

Международная федерация санного спорта (FIL) приняла решение допустить российских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой, в том числе к участию в первом отборочном этапе на Олимпийские игры — 2026 на трассе в Кортина-д'Ампеццо. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации санного спорта России (ФССР).

Шесть российских саночников получили право выступать в нейтральном статусе. В список допущенных вошли София Мазур, Дарья Олесик, Ксения Шамова, Александр Горбацевич, Павел Репилов и Матвей Пересторонин, которые представят Россию в соревнованиях на одноместных санях.

Вместе с атлетами за границу будет выезжать полноценная сопровождающая команда, в которую войдут тренеры, механики, врачи и массажисты, обеспечивающие подготовку спортсменов к международным стартам.

Глава РФС Дюков: Надежда на возвращение России в мировой футбол растёт

Ранее Life.ru рассказывал, что спортивный арбитражный суд (CAS) решил частично удовлетворить апелляцию российских саночников, позволив им участвовать в международных соревнованиях. Международная федерация санного спорта считала, что присутствие спортсменов из РФ провоцирует риск инцидентов, однако в CAS решили, что полное отстранение — не выход.

