В соцсети Х аккаунты главы ГУР Украины Кирилла Буданова* и советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляки оказались зарегистрированы через приложение из российского AppStore. Обновления социальной сети теперь показывают расширенные сведения о страницах, поэтому пользователи заметили эту информацию.

Профиль Буданова* указывает о его нахождении в США, а у Подоляки — на Украине. Кроме того, оба используют VPN-сервисы, о чём также имеется отметка. Советник украинского МВД Антон Геращенко сейчас обосновался где-то в Испании, а газета Kyiv Post, судя по аккаунту, имеет свой штаб в Германии и публикует материалы оттуда.

Ранее глава Николаевской областной администрации Виталий Ким заявил, что организаторы госпереворота в 2014 году на Украине, обещавшие очищение власти, сами стали частью коррумпированной системы. Он добавил, что не рекомендует военным идти в политику, поскольку различные силы будут пытаться использовать их репутацию для повышения рейтингов, предлагая «плюшки».