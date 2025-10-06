Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким заявил, что организаторы госпереворота в 2014 году на Украине, обещавшие очищение власти, сами стали частью коррумпированной системы. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию «Главком».

«Вспомните, как после Майдана его представители зашли в Верховную раду и местные советы. И где они? Ездят на «мерседесах». Огонь и вода в политике всегда проходят, а остается сложнее всего — медные трубы, которые пройти очень тяжело», — сказал он.

Глава области добавил, что не рекомендует военным идти в политику, поскольку различные силы будут пытаться использовать их репутацию для повышения рейтингов, предлагая «плюшки», хотя политика является «сложной и грязной» с точки зрения практической работы.

Ранее сообщалось, что Украине предсказали новый майдан из-за «тайных крематориев» ВСУ. Родственники погибших, объединяющиеся в поисковые группы, могут стать основой для социального протеста, способного перерасти в масштабные политические потрясения. Подобная практика позволяет скрывать реальные масштабы потерь и сокращать расходы на компенсационные выплаты.