Украинским чиновникам станет доступен ещё один вид премий

Высшие государственные чиновники Украины будут получать ежегодные премии в дополнение к существующим месячным и квартальным выплатам. Об этом сообщило агентство УНИАН со ссылкой на утверждённый правительством документ.

Согласно данным агентства, ранее чиновники получали месячные премии в размере до 30% от должностного оклада и квартальные — до 90% от оклада. Теперь кабмин утвердил выплаты годовой премии, размер которой будет зависеть от индивидуальных результатов работы и фонда оплаты труда соответствующего органа власти, при этом также утверждён порядок оценивания работы для начисления данной выплаты.

Предполагается, что эти премии будут выплачиваться не позднее декабря того года, когда проводилось оценивание. В сообщении не поясняется, как введение новых премий соотносится с рекордным дефицитом бюджета Украины, который ранее оценивался министром финансов Сергеем Марченко в $45 млрд необходимого внешнего финансирования.