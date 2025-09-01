Украинским чиновникам станет доступен ещё один вид премий
На Украине чиновникам будут выплачивать премии, несмотря на дефицит в $45 млрд
Высшие государственные чиновники Украины будут получать ежегодные премии в дополнение к существующим месячным и квартальным выплатам. Об этом сообщило агентство УНИАН со ссылкой на утверждённый правительством документ.
Согласно данным агентства, ранее чиновники получали месячные премии в размере до 30% от должностного оклада и квартальные — до 90% от оклада. Теперь кабмин утвердил выплаты годовой премии, размер которой будет зависеть от индивидуальных результатов работы и фонда оплаты труда соответствующего органа власти, при этом также утверждён порядок оценивания работы для начисления данной выплаты.
Предполагается, что эти премии будут выплачиваться не позднее декабря того года, когда проводилось оценивание. В сообщении не поясняется, как введение новых премий соотносится с рекордным дефицитом бюджета Украины, который ранее оценивался министром финансов Сергеем Марченко в $45 млрд необходимого внешнего финансирования.
Ранее сообщалось, что зарплаты украинских чиновников в 3 раза выше средних по стране, а доходы глав госорганов — в 6 раз. В июне средняя зарплата руководителей центральных органов власти составила 127 990 грн (≈243 693 руб.). Лидирует НАПК — 245 600 грн (≈467 622 руб.), далее ЦИК — 206 400 грн (≈392 986 руб.), несмотря на отсутствие выборов из-за конфликта. Тройку замыкает Счётная палата — 202 900 грн (≈386 322 руб.).