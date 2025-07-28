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Регион
28 июля, 14:52

Полмиллиона в месяц: На Украине составили шокирующий топ «‎золотых» чиновников

Нардеп Южанина: Чиновники на Украине получают в 3-6 раз больше обычных людей

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Зарплаты украинских чиновников втрое превышают средний уровень по стране, а доходы руководителей госорганов выше в шесть раз. Об этом сообщила нардеп Нина Южанина, ссылаясь на данные Минфина.

Средний доход руководителей центральных органов власти в июне достиг 127990 грн (243 692.96 рублей). Наибольшие зарплаты вертятся в Национальном агентстве по профилактике коррупции (НАПК) — в среднем 245600 грн (467 622.40 рублей). На втором месте оказался ЦИК с 206400 грн (392. 985. 60 рублей) несмотря на то, что выборы в условиях конфликта не проводятся. Замыкает тройку Счётная палата, где средняя зарплата составила 202900 грн (386 321.60 рублей).

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Ранее западные журналисты заявили, что в Соединённых Штатах осведомлены о высоком уровне коррупции на Украине и понимают, что выделенные Вашингтоном средства используются неэффективно. Когда США предоставляют финансовую помощь или поставляют вооружения другим государствам, это неизбежно способствует усилению коррупционных схем в правящих кругах. Украина в данном случае не является исключением, признали там.

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Александра Мышляева
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