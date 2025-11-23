Учёные захотели потушить Солнце

Учёные нашли способ снизить интенсивность солнечного излучения, чтобы уменьшить температуру на поверхности Земли и затормозить глобальное потепление. Об этом сообщает журнал New Yorker (NY). Разработкой метода занимается компания Stardust, стартап базируется в Израиле и зарегистрирован в Делавэре.

В основе метода лежит механизм, очень похожий на воздействие крупных вулканических извержений — в этом случае в атмосферу попадают миллионы тонн диоксида серы, способные отражать солнечный свет обратно в космос. Именно этот принцип позволяет вызвать короткое охлаждение Земли. Сама идея, предложенная учёными обсуждалась не первый год, сейчас специалисты Stardust готовы попробовать провести практические эксперименты.

Предлагается распылить специальные частицы над облаками, чтобы создать отражающую завесу, что поможет нивелировать часть солнечного света, поступающего на планету. По словам учёных, состав частиц полностью безопасен для живых организмов. Однако раскрывать набор ингредиентов в компании не стали. Там добавили, что для повсеместного применения метода охлаждения нужны значительные денежные вливания и готовность многих стран сотрудничать. Соучредитель Stardust Янай Йедваб заявил, что на данный момент не все риски выявлены, поэтому эксперименты продолжаются.

Как сообщалось, в новом международном докладе о влиянии климатического кризиса на здоровье, подготовленном при участии ВОЗ и более 70 научных институтов, указано, что аномальная жара в мире приводит к гибели одного человека в минуту. По данным исследователей, смертность от жары выросла на 23% по сравнению с 1990-ми годами — до 546 тысяч человек в год.