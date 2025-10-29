Россия и США
29 октября, 10:20

Учёные: Аномальная жара приводит к гибели одного человека в минуту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem

Аномальная жара в мире приводит к гибели одного человека в минуту. Об этом говорится в новом международном докладе о влиянии климатического кризиса на здоровье, подготовленном при участии ВОЗ и более 70 научных институтов.

По данным исследователей, смертность от жары выросла на 23% по сравнению с 1990-ми годами — до 546 тысяч человек в год.

«Это примерно одна смерть в минуту», — заявил профессор Олли Джей из Университета Сиднея.

Авторы доклада отмечают, что глобальная зависимость от ископаемого топлива вызывает не только потепление, но и токсичное загрязнение воздуха, лесные пожары и распространение опасных болезней, таких как лихорадка денге. В 2024 году рекордные пожары привели к 154 тысячам смертей, а жара и засухи стали причиной потери 639 миллиардов часов рабочей силы.

При этом ученые указали, что ситуация усугубляется действиями мировых лидеров. В отчете говорится, что такие политики, как президент США Дональд Трамп, «разрушают климатическую политику», в то время как нефтяные компании продолжают осваивать новые запасы топлива.

Несмотря на угрозу, правительства по-прежнему выделяют сотни миллиардов долларов на субсидирование угля, нефти и газа. В 2023 году на эти цели ушло 956 миллиардов долларов — при том, что помощь странам, наиболее уязвимым к климату, составила в три раза меньше.

Марина Фещенко
