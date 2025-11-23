Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 15:13

Вор выбросил похищенные майнинговые аппараты, потому что не смог их продать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NicoElNino

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NicoElNino

В Назрани правоохранители возбудили уголовное дело по факту хищения двух устройств для майнинга криптовалюты из гаража местного жителя. Соответствующую информацию распространило МВД по Республике Ингушетия.

В ходе оперативных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого, который впоследствии добровольно явился с повинной. По словам мужчины, он не сумел найти покупателей на украденную технику и, в отчаянии, разбил аппараты при помощи молотка, после чего выбросил обломки на ближайшую свалку.

Фигуранта также привлекли к административной ответственности за неподчинение законному требованию сотрудника полиции. Уголовное дело квалифицировано по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 158 УК РФ как кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение и с причинением значительного ущерба гражданину.

В Петербурге горе-домушник в краденых шубе и галошах вывалился с балкона
В Петербурге горе-домушник в краденых шубе и галошах вывалился с балкона

Ранее Life.ru сообщал, что в Амурской области полицейские задержали 45-летнего мужчину, который попытался ограбить частный дом, но заснул прямо на месте преступления. Ночью женщина, вернувшись с работы, застала дома чужого человека. Благодаря ее оперативному звонку в полицию, злоумышленник был задержан.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Криминал
  • Ингушетия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar