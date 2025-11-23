Вор выбросил похищенные майнинговые аппараты, потому что не смог их продать

В Назрани правоохранители возбудили уголовное дело по факту хищения двух устройств для майнинга криптовалюты из гаража местного жителя. Соответствующую информацию распространило МВД по Республике Ингушетия.

В ходе оперативных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого, который впоследствии добровольно явился с повинной. По словам мужчины, он не сумел найти покупателей на украденную технику и, в отчаянии, разбил аппараты при помощи молотка, после чего выбросил обломки на ближайшую свалку.

Фигуранта также привлекли к административной ответственности за неподчинение законному требованию сотрудника полиции. Уголовное дело квалифицировано по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 158 УК РФ как кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение и с причинением значительного ущерба гражданину.

Ранее Life.ru сообщал, что в Амурской области полицейские задержали 45-летнего мужчину, который попытался ограбить частный дом, но заснул прямо на месте преступления. Ночью женщина, вернувшись с работы, застала дома чужого человека. Благодаря ее оперативному звонку в полицию, злоумышленник был задержан.