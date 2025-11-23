Россия и США
23 ноября, 15:38

Любопытный бульдог Алмазик съел женские трусы и попал к хирургу на стол

Пятилетний бульдог по кличке Алмазик был экстренно прооперирован в Санкт-Петербурге после того, как проглотил трусы своей владелицы. О происшествии с питомцем SHOT рассказала его хозяйка Анна.

Девушка отметила, что пёс во время игры в квартире увлёкся парой трусов, висевшей на сушилке. Хозяйка почти сразу заметила пропажу белья. Опасаясь, что инородный предмет вызовет непроходимость кишечника и последующий некроз, Анна немедленно доставила Алмазика в ветеринарную клинику.

Врачи провели собаке ультразвуковое исследование, которое подтвердило опасения хозяйки, и прооперировали животное. По итогу Анна заплатила 80 тысяч рублей, чтобы спасти любимца.

Ранее Life.ru рассказывал, что пилот Олег Кондратьев спас в Тюменской области собаку, провалившуюся под лёд. Инцидент произошёл рядом с их домом, когда он с женой, проезжая мимо пруда на автомобиле, заметили животное, которое боролось за жизнь в ледяной воде.

