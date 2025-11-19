Психолог объяснила, как набирающий популярность хоббидоггинг влияет на детей и взрослых

Трогательная сцена из советской «Варежки» — девочка с воображаемым щенком — сегодня становится массовым городским явлением. В парках и на улицах всё чаще можно встретить людей, идущих с поводком, за которым никого нет. Это новое увлечение — хоббидоггинг — выросло из хоббихорсинга (игры с игрушечными лошадьми), но психологи отмечают более глубокие корни этого тренда. В разные эпохи люди создавали воображаемых спутников, и сегодня такая практика связана с усталостью общества от постоянного общения и тревожной информации.

Старший преподаватель ПНИПУ, психолог Ольга Ганина в беседе с «Газетой.ru» объясняет, что хоббидоггинг позволяет людям установить эмоциональную связь без риска и больших затрат времени или денег, аналогично общению с искусственным интеллектом — связь легко завязывается и легко разрывается.

Для детей игра с невидимым псом может быть полезной ролевой практикой, если она вовлекает социальное взаимодействие. Однако если воображаемый питомец заменяет реальные контакты, это может означать уход от общения и мешать развитию. Психологи выделяют тревожные признаки: отказ от настоящего общения, агрессию и плач при попытках вывести ребёнка из игры — в таких случаях нужна помощь специалистов.

Взрослые тоже могут использовать хоббидоггинг как способ удовлетворить потребность в привязанности, которая обостряется на фоне нехватки человеческого контакта. Нейробиологи подтверждают, что мозг способен формировать эмоциональные связи с воображаемыми существами, активируя те же механизмы, что и при реальной привязанности. Но это не полноценные отношения, а управляемая проекция, позволяющая избегать сложностей и эмоциональных вложений в настоящие связи, предупреждает Ганина.

