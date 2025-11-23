На Кавказе ненасытные майнеры украли электричество на 1 миллиард рублей

Нелегальные майнеры на Северном Кавказе за восемь месяцев 2025 года нанесли ущерб местным электросетям почти на 1 миллиард рублей, незаконно подключаясь к линиям электропередачи и потребляя электроэнергию без оплаты. Об этом пишет Mash.

Из-за деятельности подпольных криптоферм в регионе резко выросли долги за электричество: за указанный период задолженность предприятий ЖКХ и майнеров увеличилась на 521,7 миллиона рублей и превысила 3,3 миллиарда.

Наибольший ущерб зафиксирован в Дагестане — 657 миллионов рублей. Значительно меньше, но всё ещё существенны, суммы в Карачаево-Черкесии (104,1 млн), Ингушетии (76 млн), Северной Осетии (1,8 млн) и Ставропольском крае (более 717 тысяч рублей).

Компания «Россети Северный Кавказ» направила в суд иски по просроченным долгам почти на 4 миллиарда рублей — это рекордный показатель за всю историю её работы. При этом основная часть задолженности, свыше 3,5 миллиарда, приходится на «Дагэнерго».

Власти Дагестана начали применять беспилотники для выявления передвижных майнинг-ферм, которые часто маскируют под транспортные средства и размещают в труднодоступных высокогорных районах.

Похожие масштабные случаи фиксируются и в других регионах. Так, в Ленинградской области сотрудники МВД пресекли работу крупной нелегальной майнинг-фермы, ущерб от которой предварительно оценили более чем в 1 миллиард рублей. По данным МВД, оборудование было подключено к энергосетям без учёта и оплаты. В ходе рейда изъяли сотни майнинг-установок и документы, подтверждающие объём незаконной деятельности.