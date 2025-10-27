Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 07:28

В Ленобласти ликвидировали майнинг-ферму с ущербом на 1 млрд рублей

Обложка © Александр Рюмин/ТАСС

Обложка © Александр Рюмин/ТАСС

Сотрудники МВД пресекли деятельность крупной майнинг-фермы в Ленинградской области, ущерб от работы которой предварительно оценён более чем в 1 миллиард рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Свыше миллиарда рублей — такова сумма ущерба, по предварительной оценке, причинённого в результате работы нелегальной майнинг-фермы. Её деятельность пресекли мои коллеги из Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте», — написала Волк в своём телеграм-канале.

В Омске майнеры сговорились с работником ТЭЦ и стали добывать крипту на её мощностях
В Омске майнеры сговорились с работником ТЭЦ и стали добывать крипту на её мощностях

По данным ведомства, ферма использовала оборудование, подключённое к энергетическим сетям без учёта и оплаты потреблённой электроэнергии. В ходе операции были изъяты сотни майнинг-установок и документация, подтверждающая масштаб незаконной деятельности.

Нелегальные майнинг-фермы регулярно выявляются в разных регионах России. В большинстве случаев ущерб связан с несанкционированным подключением к электросетям, что приводит к перегрузкам и многомиллионным потерям энергокомпаний. С 2024 года МВД и Росэнерго активно проводят проверки объектов с повышенным энергопотреблением, чтобы предотвратить подобные схемы.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Эпоха майнинга всё? Раскрыто количество добытых биткоинов
Эпоха майнинга всё? Раскрыто количество добытых биткоинов
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • МВД РФ
  • Криминал
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar