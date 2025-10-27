В Ленобласти ликвидировали майнинг-ферму с ущербом на 1 млрд рублей

Сотрудники МВД пресекли деятельность крупной майнинг-фермы в Ленинградской области, ущерб от работы которой предварительно оценён более чем в 1 миллиард рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Свыше миллиарда рублей — такова сумма ущерба, по предварительной оценке, причинённого в результате работы нелегальной майнинг-фермы. Её деятельность пресекли мои коллеги из Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте», — написала Волк в своём телеграм-канале.

По данным ведомства, ферма использовала оборудование, подключённое к энергетическим сетям без учёта и оплаты потреблённой электроэнергии. В ходе операции были изъяты сотни майнинг-установок и документация, подтверждающая масштаб незаконной деятельности.

Нелегальные майнинг-фермы регулярно выявляются в разных регионах России. В большинстве случаев ущерб связан с несанкционированным подключением к электросетям, что приводит к перегрузкам и многомиллионным потерям энергокомпаний. С 2024 года МВД и Росэнерго активно проводят проверки объектов с повышенным энергопотреблением, чтобы предотвратить подобные схемы.