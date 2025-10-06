В Омске майнеры сговорились с работником ТЭЦ и стали добывать крипту на её мощностях

Прокуратура Омской области курирует расследование уголовного дела против участников организованной группы, в число которых входит сотрудник ТЭЦ‑4 ОАО «ТГК‑11». Эти люди занесли ему немалую сумму денег, чтобы заняться майнингом прямо на электростанции. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Между 2022 и 2024 годами четверо местных жителей, действуя сообща, якобы перечислили работнику теплоэлектроцентрали более 500 тыс. рублей за подключение майнингового оборудования к сетям энергогенерирующей компании, бесперебойную подачу тока, ремонт линий при неисправностях и сокрытие фактов неправомерного потребления.

Фигурантам предъявлены обвинения по ч. 3, 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного вреда обманом или злоупотреблением доверием, в составе организованной группы в особо крупном размере). По ходатайству следствия суд наложил арест на имущество обвиняемых примерно на 6 млн рублей.

«Суд по ходатайству следствия, поддержанному прокуратурой, избрал указанным лицам меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в публикации.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге была накрыта большая майнинг-ферма, ущерб от деятельности которой оценили в 10 миллионов рублей. Она располагалась в одном из ангаров в промзоне на Митрофаньевском шоссе.