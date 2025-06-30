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Регион
30 июня, 07:38

В Петербурге накрыли крупную майнинг-ферму, обустроенную в ангаре

МВД: В Петербурге накрыли крупную майнинг-ферму, нанёсшую ущерб на 10 млн рублей

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Московском районе Санкт-Петербурга полиция пресекла деятельность нелегальной майнинговой фермы. По предварительным оценкам, ущерб от незаконного использования электроэнергии оценивается примерно в 10 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

«В Санкт-Петербурге сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с экономической полицией Московского района в результате оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность нелегальной майнинговой фермы», — говорится в сообщении.

Полиция сообщила об обнаружении нелегальной майнинговой фермы в ангаре, расположенном в промышленной зоне на Митрофаньевском шоссе. Внутри помещения, занимавшего несколько сотен квадратных метров, находилось большое количество компьютерного оборудования, подключённого к электросети через близлежащую подстанцию.

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Ранее стало известно, что Хакасия стала самым выгодным регионом в России для домашнего майнинга. На этом фоне в регионе возникли опасения дефицита электроэнергии, однако правительство РФ приняло решение не запрещать добычу криптовалюты в республике.

Мария Любицкая
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