В Петербурге накрыли крупную майнинг-ферму, обустроенную в ангаре

В Московском районе Санкт-Петербурга полиция пресекла деятельность нелегальной майнинговой фермы. По предварительным оценкам, ущерб от незаконного использования электроэнергии оценивается примерно в 10 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

«В Санкт-Петербурге сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с экономической полицией Московского района в результате оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность нелегальной майнинговой фермы», — говорится в сообщении.