Силовики закрыли крупнейшую нелегальную майнинг-ферму в Иркутской области

В Иркутской области прошла масштабная операция правоохранительных органов, в ходе которой была выявлена крупнейшая за последние годы нелегальная ферма по майнингу криптовалюты. 6 июня Следственный комитет России совместно с «Иркутскэнергосбытом» провел обыск на территории майнинговой фермы в Ангарском городском округе, где было обнаружено 2107 единиц оборудования, подключённого к сетям энергетической компании «Радиан».

Операция по борьбе с нелегальным майнингом в Иркутской области завершилась изъятием оборудования. Видео © Telegram / Следком38

«Были выявлены организации, разместившие нелегальные хостинги для добычи криптовалюты. В Ангарске изъято 2146 единиц вычислительного оборудования, а в Иркутске отключены 2606 майнеров. Деятельность нарушителей приостановлена», – сообщили в СК.

В результате операции силовики изъяли 35 единиц техники, а оставшуюся часть оборудования отключили от электропитания и опечатали в контейнерах для дальнейшего хранения. Однако уже 8 июня стало известно, что опечатанные контейнеры были вскрыты, а оборудование вновь подключено к электроснабжению. После повторного обыска следователи изъяли оставшиеся 2072 единицы майнингового оборудования.

В операции участвовали следователи отдела по расследованию особо важных дел СК по Иркутской области, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, а также представители «Иркутскэнергосбыта». По словам гендиректора компании Андрея Харитонова, это дело стало крупнейшим случаем нелегального майнинга в регионе.