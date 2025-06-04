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Регион
4 июня, 03:47

Хакасия стала самым выгодным регионом в России для домашнего майнинга

Майнинг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mark Agnor

Майнинг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mark Agnor

Республика Хакасия, Мурманская область и Республика Башкортостан оказались наиболее экономически привлекательными регионами для майнинга криптовалют в домашних условиях в рамках установленных законом лимитов. Это следует из нового исследования рейтингового агентство АКРА.

В Хакасии, которая возглавила рейтинг, годовые затраты на майнинг составят около 162 тысяч рублей для квартиры с электроплитой при ежемесячном потреблении 6000 кВт·ч и 157 тысяч рублей для частного дома с электроотоплением.

В Дагестане с помощью квадрокоптера обнаружили подпольную майнинг-ферму
В Дагестане с помощью квадрокоптера обнаружили подпольную майнинг-ферму

Напомним, с 1 января 2025 года вступило в силу постановление правительства, полностью запрещающее майнинг в десяти регионах, включая Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию. В Бурятии и Забайкальском крае также планируется ввести круглогодичный запрет.

Артём Гапоненко
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