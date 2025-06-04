Хакасия стала самым выгодным регионом в России для домашнего майнинга
Майнинг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mark Agnor
Республика Хакасия, Мурманская область и Республика Башкортостан оказались наиболее экономически привлекательными регионами для майнинга криптовалют в домашних условиях в рамках установленных законом лимитов. Это следует из нового исследования рейтингового агентство АКРА.
В Хакасии, которая возглавила рейтинг, годовые затраты на майнинг составят около 162 тысяч рублей для квартиры с электроплитой при ежемесячном потреблении 6000 кВт·ч и 157 тысяч рублей для частного дома с электроотоплением.
Напомним, с 1 января 2025 года вступило в силу постановление правительства, полностью запрещающее майнинг в десяти регионах, включая Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию. В Бурятии и Забайкальском крае также планируется ввести круглогодичный запрет.