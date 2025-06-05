Кабмин принял решение не вводить запрет на майнинг криптовалюты в Хакасии

Российское правительство приняло решение не запрещать добычу криптовалюты в Республике Хакасия. Данный шаг обусловлен отсутствием ожидаемого дефицита электроэнергии в регионе. Соответствующая информация была опубликована в официальном Telegram-канале Кабинета министров по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.

«Было решено не вводить запрет майнинга криптовалют в Республике Хакасия по причине отсутствия прогнозируемого дефицита электроэнергии и мощности, а также снижения налоговых поступлений в региональный бюджет и формирования выпадающих доходов в электросетевом комплексе», — сказано в сообщении.