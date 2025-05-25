Жильцы московского ЖК переплатили миллионы за коммуналку из-за подпольной криптофермы

Жильцы одной из московских новостроек случайно обнаружили нелегальную майнинговую ферму на территории здания. Из-за её функционирования они понесли убытки, переплатив свыше четырёх миллионов рублей за коммунальные услуги в течение полугода.

По данным Mash, инцидент произошёл в высотном здании ЖК «Дискавери» на Беломорской улице, 23. Ранее собственники квартир замечали заметные переплаты и прибавки в счетах за электроэнергию. Суммы с обычных 9 тысяч резко выросли до 15 тысяч рублей. Также собственники и все жильцы отметили 40-процентный рост общедомового потребления за тот же период.

Жильцы многоэтажки рассказали о случившемся. Видео © Telegram / Mash

Расследование вывело местных сыщиков-жильцов на коммерческий объект, расположенный на первом этаже. Это помещение, сданное внаём давным-давно через незатейливое объявление на двери и не имевшее никакой другой документации, таило в себе мощную криптоферму. На её след помогли выйти местные айтишники. Вся аппаратура в помещении была подсоединена к общей электросети здания, что вынуждало всех жильцов оплачивать её потребление. Как именно это удалось реализовать, остается неразрешимой загадкой. Личность владельца фермы до сих пор не установлена.