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15 июля, 15:52

Казахстан начал строительство одной из трёх ТЭЦ без участия России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Казахстан приступил к строительству угольной теплоэлектростанции в Кокшетау без участия российской стороны, сообщил премьер-министр Олжас Бектенов.

По его словам, по другим двум проектам — в Семее и Усть-Каменогорске — республика по-прежнему ожидает подтверждения от России о предоставлении льготного финансирования.

«Пока мы не получили точной информации о гарантированном удешевлённом финансировании со стороны России», — отметил глава правительства республики (цитата по Zakon.kz).

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Напомним, в 2024 году Казахстан и Россия подписали соглашение о совместном строительстве трёх угольных ТЭЦ. Между тем, по информации замглавы Минэнерго Казахстана Бакытжана Ильяса, в качестве подрядчиков также рассматриваются компании из Китая и Южной Кореи — переговоры с ними продолжаются.

Алексей Берковиц
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