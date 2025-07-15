Казахстан начал строительство одной из трёх ТЭЦ без участия России

Казахстан приступил к строительству угольной теплоэлектростанции в Кокшетау без участия российской стороны, сообщил премьер-министр Олжас Бектенов.

По его словам, по другим двум проектам — в Семее и Усть-Каменогорске — республика по-прежнему ожидает подтверждения от России о предоставлении льготного финансирования.

«Пока мы не получили точной информации о гарантированном удешевлённом финансировании со стороны России», — отметил глава правительства республики (цитата по Zakon.kz).