В Казахстане разъяснили причины увеличения времени досмотра грузов на границе с РФ
Минфин Казахстана: Усиленный досмотр фур связан с контролем за спецгрузами
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В Казахстане объяснили увеличение времени досмотра грузовых автомобилей на границе с Россией усиленными проверками специфических товаров, документов и выявлением запрещённых к вывозу грузов. Об этом заявила пресс-служба минфина Казахстана.
В ведомстве отметили, что согласно правилам Евразийского экономического союза и национальному законодательству Казахстана, на территории страны осуществляется строгий контроль за перемещением товаров военного назначения и других специфических грузов. Как передаёт ТАСС, вывоз ряда товаров возможен только с разрешения Министерства промышленности и инфраструктурного развития Казахстана.
Кроме того, на границе проверяют грузы на предмет наличия продукции, которая освобождалась от таможенных пошлин по сниженным ставкам Всемирной торговой организации — их вывоз в ЕАЭС запрещён. При этом проверки других категорий товаров занимают порядка 3–5 минут и не создают задержек.
Также в Комитете госдоходов сообщили, что все технические неполадки в работе электронных очередей уже устранены. Это позволило стабилизировать процесс пропуска через границу. Примечательно, что ранее перевозчики сообщали, что время прохождения пунктов пропуска на границе доходило до трёх суток из-за массового досмотра почти 99% грузов, а также проблем с электронными очередями и дополнительными требованиями к разрешительным документам.
Подобная ситуация возникала не так давно. Ранее Life.ru уже писал, как на границе Челябинской области с Казахстаном образовалась огромная пробка из-за сильной загруженности на нейтральной полосе между пунктами пропуска. Автомобили стоят практически бампер к бамперу, а люди были вынуждены идти пешком. В МВД Казахстана тогда заявили, что именно новые требования со стороны России стали одной из причин скопления транспорта на КПП.