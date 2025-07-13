В Казахстане разъяснили причины увеличения времени досмотра грузов на границе с РФ

В Казахстане объяснили увеличение времени досмотра грузовых автомобилей на границе с Россией усиленными проверками специфических товаров, документов и выявлением запрещённых к вывозу грузов. Об этом заявила пресс-служба минфина Казахстана.

В ведомстве отметили, что согласно правилам Евразийского экономического союза и национальному законодательству Казахстана, на территории страны осуществляется строгий контроль за перемещением товаров военного назначения и других специфических грузов. Как передаёт ТАСС, вывоз ряда товаров возможен только с разрешения Министерства промышленности и инфраструктурного развития Казахстана.

Кроме того, на границе проверяют грузы на предмет наличия продукции, которая освобождалась от таможенных пошлин по сниженным ставкам Всемирной торговой организации — их вывоз в ЕАЭС запрещён. При этом проверки других категорий товаров занимают порядка 3–5 минут и не создают задержек.

Также в Комитете госдоходов сообщили, что все технические неполадки в работе электронных очередей уже устранены. Это позволило стабилизировать процесс пропуска через границу. Примечательно, что ранее перевозчики сообщали, что время прохождения пунктов пропуска на границе доходило до трёх суток из-за массового досмотра почти 99% грузов, а также проблем с электронными очередями и дополнительными требованиями к разрешительным документам.