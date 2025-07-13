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13 июля, 06:10

Более 1,3 тысячи автомобилей скопились в очереди на Крымском мосту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Утром в воскресенье на въездах к Крымскому мосту с обеих сторон зафиксировано скопление свыше 1,3 тысячи автомобилей. Об этом сообщили в оперативном телеграм-канале, отслеживающем обстановку на транспортном переходе.

По последним данным, больше всего автомобилей накопилось на подступах со стороны Тамани — в очереди находятся 1150 транспортных средств. Время ожидания примерно два часа. Со стороны Керчи обстановка менее напряжённая: в заторе около 220 машин.

Движение по мосту в настоящее время разрешено только для легковых автомобилей, автобусов и микроавтобусов. Для грузового транспорта доступны альтернативные маршруты через новые регионы, а также Керченская паромная переправа.

Движение на подъездах к Крымскому мосту нормализовалось, очереди были устранены
Движение на подъездах к Крымскому мосту нормализовалось, очереди были устранены

Напомним, сегодня ранним утром в многокилометровой пробке было зафиксировано свыше 900 автомобилей. Время ожидания для проезда составляло около трёх часов.

Мария Любицкая
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