Эпоха майнинга всё? Раскрыто количество добытых биткоинов

Биткоин приближается к лимиту эмиссии, добыто 95% от общего объёма монет. Об этом сообщает аналитическая платформа Clarkmoody по состоянию на 22 июля 2025 года.

«Эмиссия биткоина предсказуема — мы знаем, что 99% монет будет добыто к январю 2035 года», — отмечают эксперты Clarkmoody.

Майнеры уже извлекли 19,9 млн BTC из запрограммированных 21 млн, что оставляет примерно 1,1 млн монет для добычи. Точный учёт возможен благодаря прозрачности блокчейна, где фиксируются все транзакции и эмиссия новых биткоинов.

Отметка в 94% была достигнута в середине 2024 года, а 90% — в конце 2021. Темпы эмиссии регулируются механизмом халвинга, который сокращает вознаграждение майнеров вдвое примерно каждые четыре года после добычи 210 тысяч блоков. Последний халвинг в апреле 2024 года снизил награду до 3,125 BTC за блок.

С момента своего запуска в 2009 году, когда майнеры получали по 50 биткоинов за блок, вознаграждение за добычу блока последовательно сокращалось вдвое после каждого халвинга. Так, после событий 2012, 2016, 2020 и 2024 годов, награда составила 25, 12,5, 6,25 и 3,125 BTC соответственно. Ожидается, что следующие сокращения произойдут в 2028 и 2032 годах.