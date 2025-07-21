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Регион
21 июля, 04:21

Россиян предупредили о скорых штрафах за оплату криптовалютой

Депутат Аксаков: Россиян будут штрафовать за оплату криптовалютой с 2026 года

В РФ с 2026 года могут появиться штрафы за оплату криптовалютой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SKT Studio

В РФ с 2026 года могут появиться штрафы за оплату криптовалютой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SKT Studio

Гражданам и компаниям в России грозят штрафы за использование криптовалюты в расчётах с 2026 года. Об этом «Известиям» рассказал глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Физическим лицам грозит штраф до 100 тысяч рублей, юридическим — от 700 тысяч рублей.

Инициатива направлена на укрепление положений федерального закона «О цифровых финансовых активах», действующего с 2021 года. Документ прямо запрещает использование криптовалюты как платёжного средства, хотя разрешает её приобретение, хранение, майнинг и инвестирование в цифровые активы.

Как пояснила советник BGP Litigation Ирина Куянцева, с момента введения закона часть расчётов в криптовалюте перешла в «серую зону». Новые штрафные санкции призваны устранить правовую лакуну.

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Ранее курс биткоина впервые поднялся выше 120 тысяч долларов. Рекорд был преодолён 14 июля. Цифровая валюта достигла отметки в 121.214 доллара. Но после коррекции цена опустилась.

Артём Гапоненко
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