Россиян предупредили о скорых штрафах за оплату криптовалютой

Гражданам и компаниям в России грозят штрафы за использование криптовалюты в расчётах с 2026 года. Об этом «Известиям» рассказал глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Физическим лицам грозит штраф до 100 тысяч рублей, юридическим — от 700 тысяч рублей.

Инициатива направлена на укрепление положений федерального закона «О цифровых финансовых активах», действующего с 2021 года. Документ прямо запрещает использование криптовалюты как платёжного средства, хотя разрешает её приобретение, хранение, майнинг и инвестирование в цифровые активы.

Как пояснила советник BGP Litigation Ирина Куянцева, с момента введения закона часть расчётов в криптовалюте перешла в «серую зону». Новые штрафные санкции призваны устранить правовую лакуну.