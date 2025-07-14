Вклады, валюта или золото? Куда выгодно и безопасно вложить деньги летом 2025 года Россияне, помимо основного заработка, могут получать также пассивный доход при грамотном вложении средств. Во что лучше инвестировать летом 2025 года — в материале Life.ru. 14 июля, 16:19 Эксперт рассказал, где хранить деньги в 2025 году. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sutthiphong Chandaeng

В настоящее время гражданам доступны различные способы вложения средств: банковский вклад, покупка валюты, драгметаллов, акций и облигаций, инвестиции в криптовалюту. О том, какие из этих методов принесут наибольшую прибыль в краткосрочной и долгосрочной перспективе, рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Банковские вклады в 2025 году: ставки, выгода и налоги

На краткосрочную перспективу, по словам Беляева, на сегодняшний день наиболее прибыльным вложением станет открытие банковского вклада.

— Несмотря на некоторое снижение ключевой ставки и снижение ставок по вкладам, наиболее предпочтительным остаётся то, что не требует никаких знаний, забот и имеет наименьший риск, а это размещение средств на банковском вкладе, — сказал Михаил Беляев в беседе с Life.ru.

По его словам, ни один инструмент сегодня такой же доходности не принесёт.

— А если и принесёт, то он требует специальных знаний и связан с определёнными рисками, — добавил Михаил Беляев.

Напомним, что сейчас россияне могут открыть банковский вклад по ставке 18–20% годовых на разный срок. Например, при текущих ставках вклад на 1 миллион рублей может приносить 15 тысяч рублей в месяц.

Однако нужно помнить, что доход от крупных вкладов облагается налогом. Для физических лиц он был введён ещё в 2021 году. Что это такое? Это взимание определённого процента в пользу государства с банковских доходов россиян. Минфин пояснял, что под налог подпадает не весь доход, а лишь превышающий лимит в 1 миллион рублей. При этом учитывается ключевая ставка ЦБ на налоговый период. Стоит принять во внимание, что при расчёте налога учитывается суммарный доход от всех вкладов, даже если они размещены в разных банках.

Стоит ли покупать доллары и евро в 2025 году?

Вложения в иностранную валюту, как заметил Беляев, на краткосрочную перспективу совершенно бессмысленны, поскольку заработать на этом будет достаточно трудно. Это связано с тем, что люди покупают валюту в банках не по реальному курсу, а по той стоимости, что устанавливает банк. Соответственно, разница между покупкой и продажей одной валюты может составлять до 20 рублей.

На долгосрочную перспективу покупку валюты можно рассмотреть в качестве вложения средств.

— Здесь речь может идти о долгосрочных вложениях, потому что, учитывая состояние нашей экономики на ближайшие год-два, мы вряд ли увидим укрепление рубля по отношению к доллару и по отношению к евро. Курс валюты зависит не от налоговых периодов и прочего, а от общего состояния экономики. Для того чтобы понять, что с ней происходит, достаточно посмотреть официальные цифры прогнозов темпа роста, чтобы увидеть полтора-два процента, то есть всё равно что ничто, а это означает, что курс рубля может испытать снижение по отношению к доллару, — пояснил Михаил Беляев.

Почему валюта — долгосрочная инвестиция? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dilok Klaisataporn

Как инвестировать в драгметаллы: плюсы и минусы

Покупка драгоценных металлов должна также рассматриваться исключительно на долгосрочную перспективу, считает экономист.

— Вложение в золото или серебро можно рассмотреть, если речь идёт о долгосрочных вложениях, причём на срок даже более года, это совсем длительный период. Если мы посмотрим на кривую повышения цен на золото в послевоенный период, мы увидим, что, конечно, золото существенно возросло с 35 долларов за унцию до более чем 3 тысяч долларов за унцию, то есть практически в 100 раз. Но на этой кривой вы увидите периоды удорожания золота, периоды удешевления, и всё зависит от того, в какой момент вы купили и в какой момент вам надо будет опять это золото продавать, — отметил Беляев.

Он не исключает, что человек может оказаться в ситуации, когда он купит драгметаллы на стадии повышения цены, а потом ему придётся ждать из-за того, что цена на золото упадёт, следующего повышения, и очень долго.

Как инвестировать в ценные бумаги и криптовалюту без опыта?

Для инвестиций в ценные бумаги или криптовалюту от человека потребуются специальные знания. Кроме того, такие вложения несут в себе большие риски.

— Хотя в долгосрочном аспекте, может быть, и есть смысл покупать какие-то акции в расчёте на то, что у нас в конце концов экономика оживится, акции пойдут в рост, и тогда тоже вы получите какую-то определённую прибыль, — сказал Михаил Беляев.

Аналогичная ситуация с криптовалютой, но, по словам, Беляева, при таких вложениях человек берёт на себя ещё большие риски, чем в случае с ценными бумагами. Но и скачки как вверх, так и вниз криптовалюта демонстрирует более сильные.

Криптовалюта летом 2025-го: высокий риск или большая прибыль? Фото © Shutterstock / FOTODOM / wedmoments.stock

Государственная программа пенсионных накоплений: плюсы и условия

Лицам предпенсионного возраста Беляев рекомендует также рассмотреть программу софинансирования пенсионных накоплений.

— Это более интересно будет для предпенсионеров, когда вам осталось 10 лет до выхода на пенсию. Вот вы можете принять участие в программе софинансирования, это когда вы вносите деньги на определённый счёт, до 3000 рублей. Вы можете внести и больше, но до 3000 рублей размещает на вашем счёте и государство ежемесячно. Соответственно, получается 36 тысяч в год — это ваши деньги, и 36 тысяч будут со стороны государства, а в сумме 72 тысячи, а за 10 лет это 720 тысяч. В общем, через 10 лет вы перед выходом на пенсию будете обладателем значительной суммы, — пояснил Михаил Беляев.

Ещё одним преимуществом такого вложения служит то, что человек может начинать расходовать эти деньги за 5 лет до выхода на пенсию.

— Кроме того, эти деньги, если вы не успели их израсходовать, наследуются наследниками, они не пропадают. И при разводе они не делятся между супругами, а остаются целиком и полностью в вашей собственности, — пояснил Беляев.

Авторы Альмир Хабибуллин