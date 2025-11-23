Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 18:32

Армия Израиля подтвердила ликвидацию начальника штаба «Хезболлах» в Бейруте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию начальника штаба вооружённых отрядов шиитского движения «Хезболлах» Хайсама Али Табтабауи в Бейруте.

«Армия обороны Израиля сообщает, что 23 ноября 2025 года в результате удара в районе Бейрута ликвидировали террориста Али Табтабауи, начальника штаба «Хезболлах», говорится в сообщении армейской пресс-службы.

В заявлении указано, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал приказ об ударе по рекомендации министра обороны и начальника генерального штаба ЦАХАЛ.

Life.ru сообщал, что израильские ВВС нанесли удар с помощью беспилотника по жилому многоэтажному дому в южном пригороде Бейрута. В результате атаки ликвидировали начальника штаба вооружённых отрядов Хайсама Али Табтабауи.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • хезболла
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar