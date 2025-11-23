Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

23 ноября, 15:53

Израиль ударил по жилой многоэтажке в Бейруте, убит глава штаба «Хезболлах»

Обложка © ТАСС / АР

Беспилотник израильских ВВС нанёс удар по жилому многоэтажному дому в южном пригороде Бейрута, у результате чего был ликвидирован начальник штаба вооруженных отрядов шиитского движения «Хезболлах» Хайсам Али Табтабауи, передаёт Al Hadath.

По данным Quds Press, в результате операции по меньшей мере 5 человек погибли и пострадали 25. Не исключено, что есть ещё жертвы.

Глава МО Израиля заявил, что ЦАХАЛ останется на территории Сирии

Ранее в сентябре израильские войска уже атаковали цели, расположенные в южной части Ливана. Тогда в пресс-службе Армии обороны Израиля тоже заявили, что целью удара был штаб военного крыла шиитской организации «Хезболлах». Были ранены 12 мирных жителей, среди них женщины и дети. Уточняется, что под удар ВВС Израиля попал район Ксар-Заатар на юге страны.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

