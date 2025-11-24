«Я храню в себе секрет»: Загадочный пост Веры из «Ворониных» взорвал Сеть слухами о втором ребёнке

42-летняя звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова заинтриговала поклонников неожиданным постом. Актриса выложила фото в облегающем платье и подписала его фразой: «Я храню в себе секрет, который скоро вы увидите сами».

Публика мгновенно решила, что речь может идти о второй беременности. В комментариях посыпались вопросы, а один подписчик прямо написал: «+1?». Волкова не стала ничего опровергать — лишь показала этот комментарий в сторис, сопроводив смайликом «тише».

Такой ответ только усилил интригу вокруг личной жизни актрисы, ведь поклонники давно ждут новостей о пополнении в семье Волковой и её мужа Андрея Карпова.

Ранее свою фигуру в бикини без ретуши показала Ксения Собчак. Журналистка опубликовала кадры в личном телеграм-канале и добавила, что фотограф не прибегал к ретуши.