Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 ноября, 07:19

Священник назвал важное условие для продления жизни до 150 лет

Священник Павел Островский в эфире радио Sputnik выразил сомнение в том, что люди действительно захотят жить до 150 лет. Он обратил внимание на широкое распространение антидепрессантов и случаев суицидальных мыслей и задавался вопросом: не станет ли для многих пугающей новостью возможность прожить, к примеру, не 73 года, а 130 лет.

«Долголетие хорошо тогда, когда ты счастлив», — подчеркнул священник.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин допустил возможность увеличения продолжительности человеческой жизни до 150 лет. Но и этого будет мало, отметил глава государства.

