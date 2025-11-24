Священник назвал важное условие для продления жизни до 150 лет

Священник Павел Островский в эфире радио Sputnik выразил сомнение в том, что люди действительно захотят жить до 150 лет. Он обратил внимание на широкое распространение антидепрессантов и случаев суицидальных мыслей и задавался вопросом: не станет ли для многих пугающей новостью возможность прожить, к примеру, не 73 года, а 130 лет.