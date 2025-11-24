Десятки животных погибли и стали инвалидами из-за халатности врачей подмосковной ветклиники

В подмосковном Орехово-Зуево владельцы домашних животных массово жалуются на халатность ветеринарной клиники «Здоровый любимец», приводящую к гибели и инвалидности их питомцев. О многочисленных случаях некачественного лечения сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По словам пострадавших хозяев, врачи клиники ставят неверные диагнозы и назначают медикаменты «на глаз», что приводит к тяжёлым последствиям — от необратимой слепоты до летальных исходов. Одна из клиенток рассказала, что её собака с симптомами вялости и потери аппетита была осмотрена врачом Муратом К., но вместо экстренной помощи отправлена домой с направлением на анализы. Ночью животному стало хуже, и в другой клинике диагностировали отравление крысиным ядом, однако спасти несчастного пса не удалось.

Другой случай касается собаки, у которой после операции в «Здоровом любимце» разошлись швы, и животное пришлось экстренно перевозить в реанимацию соседнего города. Ещё одна клиентка утверждает, что её кошку полгода лечили от болезней печени и почек, тогда как на самом деле у животного была лимфома желудка — правильный диагноз поставили в московской клинике, но слишком поздно. Несмотря на многочисленные жалобы, клиника продолжает отрицать свою вину.

