Цель – сбить ПВО со следа: ВСУ научили ударные дроны менять частоты прямо в полёте

Вооружённые силы Украины начали использовать более высокие частоты для связи и управления беспилотниками, однако российские подразделения радиоэлектронной борьбы оперативно адаптируются к новым условиям. Об этом в видео Минобороны РФ 24 ноября сообщил оператор РЭБ с позывным Адвокат.

«Сейчас противник начал применять новые частоты, пошёл на более высокие. Следовательно, мы работаем на упреждение — считываем эти частоты, передаем информацию выше и перенастраиваем оборудование, чтобы эффективнее бороться с данным видом вооружения», — оценил он эксперименты ВСУ.

Другой военнослужащий, представившийся позывным Волк, отметил, что киевские силы используют беспилотники, способные менять частоты в полёте — от двух до трёх, что повышает устойчивость дронов к подавлению.

«Главная задача — погасить, чтобы они не долетели никуда», — подчеркнул он.

Операторы РЭБ отмечают, что украинская сторона активно совершенствует технологии, но российские подразделения оперативно расширяют спектр подавляемых частот, сохраняя эффективность борьбы с БПЛА.

Напомним, что за прошлую неделю силы ПВО уничтожили 570 беспилотников ВСУ над территорией России. Наибольшее количество беспилотников было сбито в ночь с 22 на 23 ноября — 75 штук.