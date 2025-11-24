Цель – сбить ПВО со следа: ВСУ научили ударные дроны менять частоты прямо в полёте
ВСУ научили ударные беспилотники менять от двух до трёх частот прямо в полёте
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
Вооружённые силы Украины начали использовать более высокие частоты для связи и управления беспилотниками, однако российские подразделения радиоэлектронной борьбы оперативно адаптируются к новым условиям. Об этом в видео Минобороны РФ 24 ноября сообщил оператор РЭБ с позывным Адвокат.
«Сейчас противник начал применять новые частоты, пошёл на более высокие. Следовательно, мы работаем на упреждение — считываем эти частоты, передаем информацию выше и перенастраиваем оборудование, чтобы эффективнее бороться с данным видом вооружения», — оценил он эксперименты ВСУ.
Другой военнослужащий, представившийся позывным Волк, отметил, что киевские силы используют беспилотники, способные менять частоты в полёте — от двух до трёх, что повышает устойчивость дронов к подавлению.
«Главная задача — погасить, чтобы они не долетели никуда», — подчеркнул он.
Операторы РЭБ отмечают, что украинская сторона активно совершенствует технологии, но российские подразделения оперативно расширяют спектр подавляемых частот, сохраняя эффективность борьбы с БПЛА.
Напомним, что за прошлую неделю силы ПВО уничтожили 570 беспилотников ВСУ над территорией России. Наибольшее количество беспилотников было сбито в ночь с 22 на 23 ноября — 75 штук.
