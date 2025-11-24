В Петербурге начали выдавать автомобильные номера с новым кодом

Автомобильные номера с новым кодом региона начали выдавать в Санкт-Петербурге. Фотографии автомобилей с кодом 778 опубликованы на сайте Platesmania, посвящённом номерным знакам.

Ранее в Санкт-Петербурге выдавали номера серий 78, 98, 178 и 198. Новые серии появляются, когда исчерпаны все возможные комбинации цифр и букв.

А ранее новая серия номерных знаков для автомобилей появилась в Краснодарском крае.

Кстати, ранее эксперты подсчитали, что в России автовладельцы стали реже менять свои легковушки. Так, если в 2019 году 15% машин меняли собственника в течение 3 – 7 лет, то сейчас лишь 9% водителей купили новую машину за аналогичный период.