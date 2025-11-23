Без денег и колёс: Бабушки из «схемы Долиной» добрались до авторынка

В различных регионах России, включая Кубань, Рязанскую и Московскую области, зафиксированы случаи изъятия подержанных автомобилей у добросовестных покупателей, которые приобрели их у обманутых пенсионерок. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Авто, купленное у обманутой пенсионерки. Фото © Telegram / Baza

Постановление о производстве выемки. Фото © Telegram / Baza

Один из недавних инцидентов произошёл в Москве, житель купил юридически чистый Volkswagen Tiguan за 1,8 млн рублей у пожилой женщины. Продавщица показалась ему доброжелательной, а машина — ухоженной, поэтому сделка была быстро оформлена по договору купли-продажи за наличные. Однако всего через неделю, когда мужчина выставил авто на перепродажу, к нему приехали сотрудники МВД.

От полицейских покупатель узнал, что пенсионерка под влиянием мошенников продала всё своё имущество, включая данный автомобиль, на общую сумму 27 миллиона рублей. Полиция изъяла машину по соответствующему постановлению. Как и в схемах с недвижимостью, теперь потерпевшая обратилась в суд с требованием признать покупателя недобросовестным и вернуть транспортное средство.

Ситуацию усугубляет и то, что подобные случаи накладываются на практику регистрации автомобилей на пожилых родственников для снижения транспортного налога. Это зачастую снижает бдительность покупателей при виде пенсионера в ПТС, заставляя их относиться к таким продавцам спокойно и без лишних подозрений.