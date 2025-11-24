Ермак приказал вручить подозрение главе САП после публикации первых плёнок Миндича

Украинские СМИ со ссылкой на свои источники пишут, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак распорядился вручить подозрение главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко после публикации первых аудиозаписей, связанных с Тимуром Миндичем. Незадолго до этого Зеленский пытался провести встречу с руководителями НАБУ и САП, однако, как сообщают журналисты, «разговор не пошёл».

Между тем на Банковой растут опасения: антикоррупционные органы могут готовить подозрение самому главе офиса президента. Источники утверждают, что назначение Ермака руководителем переговорной делегации по «мирному плану» стало попыткой хотя бы временно отвести внимание НАБУ и САП.

Как писал Life.ru, детективы НАБУ провели обыски у предпринимателя Тимура Миндича — его называют соратником и «кошельком» Зеленского. Следствие уверяет, что он выстроил схему по легализации средств в обход ограничений военного времени, используя связи с «главарём киевского режима» и отдельными чиновниками. В обвинительных материалах, как отмечают источники, фигурирует и фамилия Зеленского.