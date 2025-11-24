«Миндичгейт» и налоговые изменения стали самыми обсуждаемыми темами недели

Коррупционный скандал на Украине оказался самой популярной темой для обсуждений среди российских пользователей социальных сетей в период с 17 по 23 ноября. Такие выводы содержатся в исследовании компании Brand Analytics, которое цитирует ТАСС.

Так называемому «Миндичгейту» было посвящено порядка 83,8 тысячи публикаций. Особое внимание уделялось делу о хищении 100 миллионов долларов в «Энергоатоме», главным фигурантом которого называют Тимура Миндича, являющегося партнёром Владимира Зеленского по «Кварталу 95» и скрывающегося в Израиле. Также активно обсуждалось, что глава ОП Украины Андрей Ермак фигурирует в прослушке под позывным Али-Баба.

Второе место по количеству упоминаний заняли экономические вопросы, включая изменения в налоговой системе и пенсионное обеспечение. Этим темам было посвящено около 23,2 тысячи сообщений. Пользователи массово комментировали информацию об отсутствии планов по повышению пенсионного возраста.

Третью позицию в рейтинге популярности занял мирный план США по урегулированию на Украине, который собрал 20,5 тысячи публикаций. В частности, обсуждался так называемый «28-точечный план», предусматривающий вывод ВСУ с территории Донбасса, сокращение украинской армии до 600 тысяч военнослужащих и отказ Киева от вступления в Североатлантический альянс.

На четвёртом месте оказались спортивные события, среди которых выделились московское дерби и хет-трик Александра Овечкина, набравшие 3,2 тысячи упоминаний.

Замыкает пятёрку самых обсуждаемых тем новый закон о закреплении кадров в системе здравоохранения. Согласно принятым нормам, студенты-бюджетники ординатуры должны будут заключать целевые договоры в первый год обучения при наличии соответствующих предложений от медучреждений. Данный вопрос упоминался в приблизительно 2,1 тысячи публикаций.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский оказался перед тройной угрозой, которая может подорвать его власть как внутри страны, так и за её пределами. Давление усиливают сразу три фактора: коррупционный скандал, огромные потери ВСУ и ухудшение отношений с президентом США Дональдом Трампом.