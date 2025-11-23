Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 05:48

Telegraph: Над Зеленским нависла тройная угроза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский оказался перед тройной угрозой, которая может подорвать его власть как внутри страны, так и за её пределами. Давление усиливают сразу три фактора: коррупционный скандал, огромные потери ВСУ и ухудшение отношений с президентом США Дональдом Трампом, пишет Telegraph.

Особенно болезненно для Киева выглядит история с бегством бизнесмена Тимура Миндича — человека, которого считали близким к Зеленскому. На фоне жёсткого контроля границ и активной охоты на уклонистов такой побег, пишет Telegraph, подорвал доверие к позиции президента по мобилизации.

Авторы также подчёркивают, что скандал в энергетическом секторе возник в самый неудачный для Зеленского момент — на фоне обсуждения мирного плана США и растущего давления союзников.

«В стране, границы которой усиленно охраняются, чтобы не допустить побега уклонистов от военной службы, это выглядело не очень хорошо», – предупреждает автор.

Миндича обвинили в создании преступного сообщества и ещё по двум статьям
Миндича обвинили в создании преступного сообщества и ещё по двум статьям

Напомним, ранее детективы провели обыски у Тимура Миндича в Киеве, которого называют соратником и «кошельком» Зеленского. Бизнесмена объявили в розыск. При этом фамилия Зеленского присутствует в материалах расследования. По версии следствия, предприниматель, используя личные связи с главарём киевского режима и рядом госслужащих, организовал схему по легализации средств в обход ограничений, действующих в период военного положения. На фоне разрастающегося коррупционного скандала в высших эшелонах власти у Зеленского, по данным источников, наблюдается прогрессирующая оторванность от реальной ситуации.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar