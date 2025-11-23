Telegraph: Над Зеленским нависла тройная угроза
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Владимир Зеленский оказался перед тройной угрозой, которая может подорвать его власть как внутри страны, так и за её пределами. Давление усиливают сразу три фактора: коррупционный скандал, огромные потери ВСУ и ухудшение отношений с президентом США Дональдом Трампом, пишет Telegraph.
Особенно болезненно для Киева выглядит история с бегством бизнесмена Тимура Миндича — человека, которого считали близким к Зеленскому. На фоне жёсткого контроля границ и активной охоты на уклонистов такой побег, пишет Telegraph, подорвал доверие к позиции президента по мобилизации.
Авторы также подчёркивают, что скандал в энергетическом секторе возник в самый неудачный для Зеленского момент — на фоне обсуждения мирного плана США и растущего давления союзников.
«В стране, границы которой усиленно охраняются, чтобы не допустить побега уклонистов от военной службы, это выглядело не очень хорошо», – предупреждает автор.
Напомним, ранее детективы провели обыски у Тимура Миндича в Киеве, которого называют соратником и «кошельком» Зеленского. Бизнесмена объявили в розыск. При этом фамилия Зеленского присутствует в материалах расследования. По версии следствия, предприниматель, используя личные связи с главарём киевского режима и рядом госслужащих, организовал схему по легализации средств в обход ограничений, действующих в период военного положения. На фоне разрастающегося коррупционного скандала в высших эшелонах власти у Зеленского, по данным источников, наблюдается прогрессирующая оторванность от реальной ситуации.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.