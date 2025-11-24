Певец Ваня Дмитриенко выкроил время для визита в родной вуз, но снова не для учёбы

Популярный певец Ваня Дмитриенко после выпуска посетил свой университет, где выступил с музыкальным номером. О визите артиста в Институт кино и телевидения сообщает Kp.ru.

«Мы нашли студента, который больше всех загружен пересдачами зачётов и экзаменов, и попросили его оторваться буквально на несколько минут, чтобы сделать сюрприз и поздравить нас со всемирным днем телевидения», — пошутил представитель вуза.

Дмитриенко спел свою песню «Шёлк» в рамках студенческого фестиваля, приуроченного ко Всемирному дню телевидения. Представитель вуза с юмором прокомментировал. Студенты третьего курса режиссуры, где учится 20-летний артист, стали свидетелями необычного выступления.

Дмитриенко признался, что испытывал волнение перед академической публикой. Выступать на стадионе ему якобы даже легче, чем перед деканом. Он также заявил, что в следующем году снимет видеоработу, достойную участия в фестивальной программе.

Ранее Life.ru рассказывал, что, оседлав волну популярности, Ваня Дмитриенко поспешил повысить гонорар за выступление на корпоративах. Теперь он согласен выступить на вашем мероприятии за 15 миллионов рублей, брендовые носки и шоколадные яйца.