Школьников в российском селе перевели на дистант из-за нападения волков на овец

Учеников школы в селе Старый Онохой Закаменского района Бурятии временно перевели на дистанционное обучение из-за нападения неизвестных хищников, убивших девять овец в частном подворье. Об этом сообщили в районной администрации.

В местных социальных сетях появились кадры с останками животных и следами диких зверей. По данным егеря и жителей села, нападение, произошедшее в ночь на 22 ноября, совершили волки. В администрации подчеркнули, что точную причину инцидента пока устанавливают, а всю собранную информацию уже передали охотоведу для анализа.

«На данный момент устанавливается точная причина произошедшего. Вся имеющаяся информация уже направлена ответственному охотоведу для анализа... До выяснения обстоятельств учащиеся села Старый Онохой переведены на дистант», — рассказали в администрации.

Ранее Life.ru сообщал, что российский школьник спас от нападения медведей пятерых женщин. Он вовремя увидел свирепого хищника и рассказал об опасности.