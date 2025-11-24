Объявлены дата и место прощания с легендой футбола Никитой Симоняном

Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года Никитой Симоняном состоится 27 ноября на «Лукойл-Арене» в Москве. Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

По его словам, РФС окажет семье всю необходимую поддержку и занимается организацией мемориальных мероприятий. Точное время церемонии и место захоронения объявят в ближайшие дни.

«Я и все сотрудники РФС выражают искренние соболезнования родным и близким Никиты Павловича», — добавил Митрофанов, которого цитирует TACC.

Никита Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. Как сообщил президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян, 20 ноября его самочувствие резко ухудшилось — легенду советского футбола госпитализировали, но спасти его не удалось.

Никита Симонян — одна из ключевых фигур советского футбола: олимпийский чемпион 1956 года, двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака», позже — тренер и функционер. В 1990-х стал первым главой РФС, а в 2004 году был включён в символическую сборную лучших игроков Европы XX века по версии УЕФА.