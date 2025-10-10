Путин присвоил легенде футбола Симоняну звание Героя труда России

Президент России Владимир Путин присвоил высшую государственную награду — звание Героя Труда Российской Федерации — первому вице-президенту Российского футбольного союза Никите Симоняну. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола присвоить звание Героя труда РФ первому вице-президенту Общероссийской общественной организации спортивной федерации по футболу «Российский футбольный союз» Симоняну Никите Павловичу», — говорится в документе.

98-летний Никита Симонян является легендой отечественного футбола. Он оставил яркий след в истории московского «Спартака», будучи игроком четырежды чемпионом СССР. Он также трижды признавался лучшим бомбардиром лиги и дважды выигрывал Кубок страны. Симонян является рекордсменом «Спартака» по количеству забитых мячей – 160. В 1956 году он в составе сборной СССР стал олимпийским чемпионом.

После игровой карьеры Симонян успешно проявил себя на тренерском поприще, дважды приведя «Спартак» к чемпионству и работая со сборной СССР. С ереванским «Араратом» он добился «золотого дубля». С 1992 по 1998 год Симонян занимал пост первого вице-президента Российского футбольного союза, а ныне является вице-президентом этой организации.

Ранее стало известно, что фамилия первого заместителя председателя Российского футбольного союза Никиты Симоняна фигурирует в украинской базе «Миротворец»*. В досье, опубликованном на сайте, утверждается, что Симонян якобы занимался «разжиганием вражды» и «подрывом территориальной целостности Украины». В качестве аргументации приводится его роль в проведении футбольных соревнований в Крыму в 2022 году.

